Аксёнов: разрушение Каховской ГЭС грозит гибелью урожая риса в Крыму Фото: "КП" Архив

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию из-за разрушения Каховской ГЭС, заявил о высоких рисках гибели урожая риса в республике. Причиной тому может стать обмеление Северо-Крымского канала, о чём Аксёнов рассказал в своих социальных сетях.

Как заявил глава республики, обмеление воды может привести к гибели урожая риса на площади в 3,2 тыс. гектаров. Компенсацию всего нанесённого при этом ущерба, если таковое случится, крымские власти возьмут на себя, деньги возьмут из регионального бюджета.

Если рассматривать ситуацию с сельскохозяйственными культурами в целом, то под угрозой оказался только рис. На весь остальной урожай в Крыму хватит воды, накопленный в водохранилищах и резервуарах. Также сейчас разрабатывается проект перекачки воды из Днепра в Север-Крымский канал при помощи насосов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Аксёнов считает обмеление Северо-Крымского канала, вероятнее всего, неизбежным.