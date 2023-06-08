Сбер показал виртуального помощника врача и общительную, креативную нейросеть

Фото: Пресс-служба «СберБанк»

Одна из разработок Сбера успешно работает во всех взрослых поликлиниках Москвы уже четвертый год. Это умный помощник врача «ТОП-3». Анализируя загруженные врачом симптомы, он предлагает три наиболее вероятных диагноза.

За время работы «ТОП-3» помогла поставить более 10 млн. предварительных диагнозов, причем, их точность очень высока.

Еще один сервис для медицины от Сбера - «КТ Лёгких». Он использовался во время пандемии для определения коронавируса более чем в 30 регионах. Впоследствии сервис был прокачан, и сейчас он выявляет и другие патологии, в частности, онкологические заболевания.

«Школа 21» - это образовательный проект Сбера. Потенциальные ученики сначала проходят отборочные этапы, и в случае успеха бесплатно получают навыки и знания в IT. Учатся они на геймифицированной цифровой платформе, и в кампусах «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. Это больше 4 тысяч человек, из которых почти половина уже прошли стажировки и трудоустроились как в крупные IT-компании, так и в стартапы.

На стенде Сбера Герман Греф также продемонстрировал главе правительства возможности мультимодальной нейросети GigaChat. Она может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

А нейросеть Сбера Kandinsky 2.1 «рисует» картинки по текстовому описанию. При этом в ней заметно творческое начало: она умеет смешивать рисунки, изменять их, добавлять в картинку части, которых нет в описании. И все это – в разных стилях, от супрематизма до анимации.

Кандинский стал одним из самых быстрорастущих сервисов на основе искусственного интеллекта в мире. Его запустили в апреле, и уже через четыре дня у нее было 1 млн. пользователей. Сейчас их больше 5 млн. человек, а число изображений, сгенерированных нейросетью, превысило 70 млн.