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НовостиПолитика8 июня 2023 13:01

Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области

Визит состоялся после частичного разрушения Каховской ГЭС
Екатерина КОСОБОКОВА
Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области

Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 июня, после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) заявил в соцсетях, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области.

Он уточнил, что провел на месте координационное совещание по поводу ликвидации последствий частичного разрушения плотины. В частности, были подняты вопросы эвакуации населения из возможных зон подтопления, а также перспективы восстановления экосистемы и оперативная обстановка в регионе, утверждает глава Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что порядка 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Тогда чиновник также добавил, что сейчас идет оценка последствий произошедшего для окружающей среды.

Позже министерство аграрной политики и продовольствия Украины пришло к выводу, что из-за частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции поля на юге в следующем году могут превратиться в пустыни.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что к разрушению плотины привели обстрелы со стороны Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу также назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, в Кремле объяснили подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц привел несколько фактов в подтверждение тому, что катастрофа на Каховской ГЭС выгодна Украине.