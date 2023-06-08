Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 июня, после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) заявил в соцсетях, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области.

Он уточнил, что провел на месте координационное совещание по поводу ликвидации последствий частичного разрушения плотины. В частности, были подняты вопросы эвакуации населения из возможных зон подтопления, а также перспективы восстановления экосистемы и оперативная обстановка в регионе, утверждает глава Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что порядка 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Тогда чиновник также добавил, что сейчас идет оценка последствий произошедшего для окружающей среды.

Позже министерство аграрной политики и продовольствия Украины пришло к выводу, что из-за частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции поля на юге в следующем году могут превратиться в пустыни.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что к разрушению плотины привели обстрелы со стороны Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу также назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, в Кремле объяснили подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц привел несколько фактов в подтверждение тому, что катастрофа на Каховской ГЭС выгодна Украине.