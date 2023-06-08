«На воре и шапка горит»: Лукашенко обосновал вину Украины в подрыве Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался на тему попыток разогнать дискуссию о виновниках подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. По мнению белорусского лидера, все признаки указывают именно на Украину, о чём сообщили в официальном телеграм-канале «Пул №3».

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступа, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тысяч человек погибли. Поэтому - Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же видно всё», - говорит Лукашенко.

Также президент Белоруссии указал на странную, по его мнению, реакцию США. Американцы выбрали осторожную позицию, заявив о том, что не могут никого конкретного обвинить в подрыве Каховской ГЭС. Лукашенко эти заявления кажутся максимально подозрительными, так как за ними, очевидно, скрывается попытка прикрыть преступления киевского режима.

Ранее KP.RU сообщил о том, как Лукашенко оценивает причины подрыва Каховской ГЭС Украиной.