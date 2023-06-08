В МВД допустили, что «Мистер Сидр» был изготовлен из похищенного у полиции спирта

Алкогольный напиток «Мистер Сидр» мог быть изготовлен из спирта, похищенного со склада МВД в Самарской области Фото: ГУ МВД РФ по Ульяновской области

Алкогольный напиток «Мистер Сидр» мог быть изготовлен из спирта, похищенного со склада Министерства внутренних дел в Самарской области. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, кражу выявили в ходе установления каналов поступления сырья для отравленного сидра.

«Установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», – приводятся ее слова на сайте МВД.

В настоящее время за хищение спирта с ведомственного склада задержаны двое жителей Самары и сержант полиции, осуществлявший охрану объекта. Полицейские подозревают, что он содействовал краже, пропустив злоумышленников на территорию склада.

Как писал сайт KP.RU, число скончавшихся в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека.

Напомним, владельцу производства суррогатного алкоголя, которым отравились в Поволжье, избрали меру пресечения. Бизнесмена Анара Гусейнова отправили под стражу.