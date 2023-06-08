WP: украинские военные отмечают продолжающиеся тяжелые бои в Запорожье Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие из Украины сообщили, что в Запорожской области идут тяжелые бои. Подобная информация появилась на фоне сообщений о начавшемся украинском контрнаступлении, пишет газета Washington Post.

"Это очень тяжело и для нас, и для них. Вооруженные силы начали наступать, но не так быстро, как нам хотелось бы", - сообщил изданию воюющий на данном направлении член бригады военнослужащих.

Также, издание со ссылкой на источник в ВСУ сообщает об усилении ударов ночью в среду, в рамках запланированных действий.

Между тем, стало известно, что вооруженные силы России сорвали попытку украинских военных прорвать оборону на Запорожском направлении. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, после чего отошли, потеряв при этом до 350 человек, 30 танков и 11 боевых машин пехоты.