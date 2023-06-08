Медведев заявил, что бывший генсек НАТО Расмуссен впал в доктринерское слабоумие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые члены альянса могут ввести на Украину свои войска, если на предстоящем саммите в Вильнюсе Зеленский не добьется гарантий безопасности.

“Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринёрское слабоумие. В интервью "Гардиан" он заявил, что, даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами, самостоятельно. Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да?”, — написал политик в своем телеграм-канале.

Напомним, еще в конце марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страны Европейского союза уже близки к обсуждению отправки миротворцев в Украину.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также считает, что Вашингтон может вмешаться в конфликт на Украине для спасения киевского режима от уничтожения, поскольку после провала ВСУ в Артемовске в перспективу успеха украинской армии на поле боя не верят уже даже в Белом доме.

Из-за потери уверенности в силах ВСУ, по мнению Макгрегора, союзники Киева могут решиться на открытую интервенцию, которая приведет к катастрофе.