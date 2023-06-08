Мантуров считает, что РФ не дадут доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти-Одесса Фото: Андрей МИНАЕВ

Министр промышленности и торговли России, вице-премьер Денис Мантуров, говоря о ситуации с подорванным Украиной аммиакопроводом Тольятти - Одесса, заявил о том, что России не дадут доступа к ремонту повреждённой ветки, а значит, аммиак по нему поставляться в ближайшее время не будет.

«Как вы сами понимаете, ни в течение года, ни теперь в ближайшее время (поставок не будет), потому что доступа для восстановления и ремонта на сегодняшний день нет. Тем более что за это отвечает украинская сторона. И не предвидится», - заявил Мантуров.

Министр подчеркнул, что до конца 2023 года Россия построит собственный аммиакопровод в Тамани. В случае же, если Украина восстановит повреждённую ветку Тольятти - Одесса, в чём Мантуров крайне сомневается, то после проверки пригодности она снова сможет использоваться для поставок аммиака. Но упор на неё делать уже не будут, основной приоритет отдан собственным мощностям.

Ранее KP.RU сообщил о том, зачем Украине понадобилось взрывать аммиакопровод Тольятти - Одесса, и к чему это приведёт в ближайшем будущем.