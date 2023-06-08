МИД Румынии потребовал от России сократить штат посольства на 51 должность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Румынии потребовало, чтобы Россия сократила численность своего посольства в Бухаресте на 51 должность.

«По просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол РФ был проинформирован о решении румынских властей сократить дипломатический персонал и технико-административное представительство России путем ограничения его численности до уровня, близкого к численности представительства Румынии в РФ», – говорится на сайте румынского МИД.

В ведомстве заявили, что Москва должна сократить количество должностей в Бухаресте на 51 должность – 21 дипломатическую и 30 должностей технико-административного персонала. Мера отражает текущий уровень двусторонних отношений, которые испортились после начала спецоперации на Украине, отметили в МИД Румынии. Российской стороне дали на сокращение штата посольства 30 дней.

Напомним, ранее закрыть четыре генеральных консульства из пяти потребовала от России Германия. Кроме того, правительство ФРГ решило закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.