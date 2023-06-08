Украина запросила помощь НАТО в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Украинская сторона запросила помощь координационного центра НАТО для ликвидации последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

"Евроатлантической координационный центр реагирования на катастрофы и стихийные бедствия получил запрос на оказание международной гуманитарной помощи со стороны Украины. Это было сделано с целью защиты населения от наводнения и его последствий", - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил о том, что структуры НАТО будут задействованы для оказания гуманитарной помощи Украине из-за разрушения Каховской ГЭС.

Напомним, 6 июня стало известно о частичном разрушении Каховской ГЭС в результате обстрела украинскими военными. Из-за разрушения и затопления территорий пять человек погибли, а госпитализировать пришлось 41 человека. Об этом в среду, 8 июня, сообщили местные власти.