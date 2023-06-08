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НовостиПроисшествия8 июня 2023 14:01

Пользователи Twitter осудили Мельника за слова о вине России в ЧП на Каховской ГЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что у Киева нет доказательств причастности России к разрушению плотины Каховской ГЭС
Сергей ЧИКОВ
Пользователи Twitter раскритиковали замглавы МИД Украины Мельника за перекладывание вины за ЧП на Каховской ГЭС на Россию

Пользователи Twitter раскритиковали замглавы МИД Украины Мельника за перекладывание вины за ЧП на Каховской ГЭС на Россию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи соцсети Twitter раскритиковали замглавы МИД Украины Андрея Мельника за перекладывание вины в аварии на Каховской ГЭС на Россию и лично на Владимира Путина.

“О каких преступлениях вы говорите? Украина взорвала плотину, а также "Северные потоки".” — считает один из пользователей.

“Легче обвинить русских, чем искать виновных в собственных рядах”, — отметил другой читатель.

“Новые инструкции для НАТО от господина Мельника?”, — иронизировал еще один.

“Это была та же "Россия", что запустила ракету на Польшу с двумя погибшими и совершила террористическую атаку на "Северные потоки"?” — напомнил еще один читатель.

Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что даже на Западе растет уровень сомнения в непричастности Киева к аварии на Каховской ГЭС.

При этом Зеленский прямо сказал, что Украина не имеет доказательств причастности России к инциденту с Каховской ГЭС, что не помешало ему обвинить Красный крест и ООН в бездействии в вопросах этой аварии.

Американский журналист Стивен Брайен допустил, что Зеленский может устроить катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в нем Россию также, как использовал аварию на Каховской ГЭС с призывом “остановить русских”.

Военкор Александр Коц ранее разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС и привел девять неопровержимых фактов, почему Украине выгода эта катастрофа.