Пользователи Twitter осудили Мельника за слова о вине России в ЧП на Каховской ГЭС

Пользователи Twitter раскритиковали замглавы МИД Украины Мельника за перекладывание вины за ЧП на Каховской ГЭС на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи соцсети Twitter раскритиковали замглавы МИД Украины Андрея Мельника за перекладывание вины в аварии на Каховской ГЭС на Россию и лично на Владимира Путина.

“О каких преступлениях вы говорите? Украина взорвала плотину, а также "Северные потоки".” — считает один из пользователей.

“Легче обвинить русских, чем искать виновных в собственных рядах”, — отметил другой читатель.

“Новые инструкции для НАТО от господина Мельника?”, — иронизировал еще один.

“Это была та же "Россия", что запустила ракету на Польшу с двумя погибшими и совершила террористическую атаку на "Северные потоки"?” — напомнил еще один читатель.

Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что даже на Западе растет уровень сомнения в непричастности Киева к аварии на Каховской ГЭС.

При этом Зеленский прямо сказал, что Украина не имеет доказательств причастности России к инциденту с Каховской ГЭС, что не помешало ему обвинить Красный крест и ООН в бездействии в вопросах этой аварии.

Американский журналист Стивен Брайен допустил, что Зеленский может устроить катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в нем Россию также, как использовал аварию на Каховской ГЭС с призывом “остановить русских”.

Военкор Александр Коц ранее разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС и привел девять неопровержимых фактов, почему Украине выгода эта катастрофа.