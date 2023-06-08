Совфед призвал парламенты мира оценить преступление Киева на Каховской ГЭС

Совфед обратился к парламентам в связи с преступлением Киева на Каховской ГЭС Фото: REUTERS

В Совете Федераций РФ с призывом обратились к мировым парламентам. Их просят оценить преступление киевского режима на Каховской ГЭС. Об этом говорится в обращении палаты.

Помимо этого, российский Совфед призывает направить усилия на предупреждение новых международных терактов.

"Совет Федерации Федерального собрания России призывает парламенты государств мира оценить очередное преступление киевского режима и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма", - сообщается в документе, пишет ТАСС.

Напомним, 6 июня глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о частичном разрушении Каховской ГЭС после ночных обстрелов украинских войск. Из-за этого в зоне бедствия оказались тысячи мирных граждан. В результате произошедшего пять человек погибли, а госпитализирован 41 человек.