«Укрэнерго» предупредила о проблемах с электричеством из-за подрыва Каховской ГЭС Фото: Ксения Руденко

На Украине могут возникнуть перебои с электроснабжением в связи со снижением мощности производства электричества после разрушения плотины Каховской ГЭС, предупредила компания «Укрэнерго».

«Из-за прорыва Каховской ГЭС на Украине могут быть проблемы со светом», – говорится в сообщении компании в соцсетях.

Как заявили в «Укрэнерго», на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области без электричества остались около 20 тысяч потребителей. Гидроэлектростанции, расположенные выше Каховской ГЭС, снизили мощность производства электроэнергии для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище с целью «снизить затопление», объяснили в компании.

Во вторник, 6 июня, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины. Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.