Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 14:26

Путин и Сальдо обсудили последствия подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области

Путин поручил оказать необходимую помощь домохозяйствам в связи с ЧС на Каховской ГЭС
Сергей КУДРИН
Путин и Сальдо обсудили последствия подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области

Путин и Сальдо обсудили последствия подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо обговорили по телефону ситуацию в регионе, которая сложилась после подрыва Украиной сооружений на Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин переговорил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС», - заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина добавил, что главой государства было поручено провести детальный анализ потребностей Херсонской области, возникающих в связи с прорывом дамбы, а также направить силы МЧС России на оказание необходимой помощи херсонским домохозяйствам, пострадавшим из-за наводнения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что семьям погибших при подрыве Каховской ГЭС выплатят по миллиону рублей.