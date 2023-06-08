Путин и Сальдо обсудили последствия подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо обговорили по телефону ситуацию в регионе, которая сложилась после подрыва Украиной сооружений на Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин переговорил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС», - заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина добавил, что главой государства было поручено провести детальный анализ потребностей Херсонской области, возникающих в связи с прорывом дамбы, а также направить силы МЧС России на оказание необходимой помощи херсонским домохозяйствам, пострадавшим из-за наводнения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что семьям погибших при подрыве Каховской ГЭС выплатят по миллиону рублей.