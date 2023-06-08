Что случилось за день 8 июня: главные события

Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ночью на Запорожском направлении ВСУ предприняли попытку прорвать оборону российской армии силами механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц военной техники. По его словам, наступающие подразделения ВСУ были своевременно обнаружены и с большими потерями были вынуждены отходить.

ВСУ нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей города Голая Пристань в Херсонской области, который оказался в зоне подтопления после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани погибло два мирных жителя, и еще двое получили ранения, а в администрации области сообщили, что число госпитализированных с подтопленной в результате разрушения Каховской ГЭС территории граждан выросло до 60.

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Глава МВД России Владимир Колокольцев снял с должности заместителя начальника Главного управления МВД по Самарской области Юрия Сафронова, который допустил хищение спиртосодержащей жидкости со склада МВД.

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