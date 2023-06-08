В Абхазии в 20 раз повысили штраф за пребывание в общественных местах в купальнике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парламент Абхазии внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штраф за пребывание в общественных местах в купальниках или обнаженном виде увеличен в 20 раз - с 300 рублей до 6 тысяч рублей.

"Появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах или в обнаженном виде облагается штрафом в размере 100 минимальных размеров оплаты труда", - говорится в парламентском постановлении.

Обнаженным человека можно назвать при полном отсутствии одежды на теле или при голом торсе, пишет ТАСС.

Между тем отмечается, что отдых в отелях Абхазии стал еще дешевле. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), заявив, что скидки на размещение в июне этого года доходят до 30%.