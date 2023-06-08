Число погибших от отравления суррогатным сидром в России выросло до 31

Число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в России составляет 97 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество умерших от отравления алкогольным напитков «Мистер сидр» в России выросло до 31 человека, сообщает Министерство здравоохранения страны.

«Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 97 человек. Зафиксирован 31 случай летального исхода», – сказано в Telegram-канале ведомства.

По информации Минздрава, один человек выписан из больницы, трое пациентов находятся тяжелом, 25 в тяжелом состоянии.

Напомним, владельцу производства суррогатного алкоголя, которым отравились в Поволжье, избрали меру пресечения. Бизнесмена Анара Гусейнова отправили под стражу.

Алкогольный напиток «Мистер Сидр» мог быть изготовлен из спирта, похищенного со склада Министерства внутренних дел в Самарской области. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, кражу выявили в ходе установления каналов поступления сырья для отравленного сидра.