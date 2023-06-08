WSJ: Куба и Китай договорились построить секретную базу для слежки за США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Куба и Китай достигли тайной договорённости, и теперь займутся совместной постройкой на острове секретной базы, предназначенной для сбора информации о США, сообщает газета The Wall Street Journal, со ссылкой на собственные источники в американской внешней разведке.

По данным издания, на Кубе, якобы, будет построен некий объект, из которого китайско-кубинские спецслужбы будут прослушивать телефонные разговоры в США, перехватывать переписку между военными базами на юго-востоке континента и следить за передвижениями американских военных кораблей. Уже даже известны точные координаты будущей секретной базы - её, якобы, построят в 100 километрах от штата Флорида.

«Создание этого объекта сигнализирует о начале новой, эскалационной фазы в более широкой оборонной стратегии Китая. Это немного меняет правила игры. Выбор Кубы также нарочито провокационный», - цитирует издание сотрудника вашингтонского Фонда защиты демократии Крейга Синглтона.

В Белом доме выразили обеспокоенность этими сообщениями, и выразили готовность принимать все меры по противодействию разведывательной деятельности Китая.

Ранее KP.RU сообщил о том, как Китай нанёс удар по США их же излюбленным оружием - понижением кредитного рейтинга.