Генерал Милли заявил, что в мире есть всего три сверхдержавы

Генерал Милли: в мире есть три сверхдержавы - США, Китай и Россия Фото: REUTERS

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в современном мире есть как минимум три сверхдержавы – Америка, Китай и Россия.

“Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы - США, Китай и Россия”, — заявил генерал на выступлении перед выпускниками в Национальном университете обороны.

Милли считает, что в ближайшие десятилетия мир может столкнуться с очень серьезными вызовами и кризисами, поскольку во времена “холодной войны” существовало две сверхдержавы, а до недавнего времени США и вовсе оставались единственной сверхдержавой.

“Три - это намного сложнее, чем две”, — отметил Милли, добавив, что и другие страны набирают политический вес в своих регионах, из-за чего в будущем также могут стать сверхдержавами.

Напомним, недавно бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка находится в упадке, а Китай, Россия, Иран, КНДР и другие страны в данный момент активно разделяют сферы влияния, а Вашингтон в это время, несмотря на свое былое величие, “сидит и наблюдает”.

Член совета директоров Института американских идей Джордж О Нил-младший считает, что США теряют свой авторитет и господство из-за конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что не видит в процессе перехода к многополярному миру никаких перспектив и компромиссов, способных это затормозить.