Взрыв автомобиля прогремел в Бердянске 8 июня 2023 года

В Бердянске 8 июня взорвался автомобиль Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Оперативные службы 8 июня сообщили о взрыве автомобиля в городе Бердянск Запорожской области.

“Примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль. Информация уточняется”, — сообщило агентство РИА Новости, отмечая, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД России.

Напомним, 3 июня администрация Бердянска сообщила, что около 18.40 в городе прозвучала серия взрывов. В тот день системы ПВО сбили шесть ракет, а осколки одной из них рухнули в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте. В результате обстрела мирные жители не пострадали, но один автомобиль получил повреждения.

Портовый город Бердянск находится в Запорожской области между Мариуполем и Мелитополем. По мнению военкора “Комсомольской правды” Александра Коца, план прорыва ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя и Бердянска является наиболее вероятным сценарием украинского контрнаступления.