Глава МИД Украины Кулеба объяснил задержку поставок F-16 сложными техпроцессами Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задержки с поставками американских истребителей F-16 связаны со сложностью некоторых технических процессов, над которыми в данный момент работают военные.

“Коалиция эта, она, скажем так, крепчает... Я говорил и еще раз скажу: все будет. Будут F-16. Нужно просто решить технические моменты, это непростой процесс. Сейчас военные работают над тем, чтобы это все организовать”, — рассказал министр в эфире программы “Завтрак с 1+1”.

Напомним, издание Politico ранее сообщало, что Зеленский хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16. При этом обозреватель Брендан Коул отмечал, что в резерве авиации ВКС России находится около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. По его словам, авиационный парк российской армии в десять раз больше, чем у ВСУ, и является главным козырем ВС России при возможном контрнаступлении Киева.

При этом старший научный сотрудник по оборонной политике в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Джон Венабл призвал Украину умерить ожидания от получения американских истребителей F-16, поскольку российские системы ПВО способны обнаружить и “отработать” по самолетам этой конфигурации на большом расстоянии, задолго до подхода к российским рубежам.