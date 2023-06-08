Житель Татарстана получил 10 лет колонии за убийство нового приятеля экс-сожительницы

Мужчину приговорили к 10 годам заключения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережных Челнах городской суд признал местного жителя виновным в убийстве. Его приговорили к 10 годам колонии особого режима. Такое суровое наказание было назначено из-за того, что он до этого уже отсидел в местах не столь отдаленных за причинение смерти по неосторожности. Это, видимо, и стало причиной разрыва его отношений с сожительницей.

Выйдя на свободу, мужчина поселился у ее родственника. В какой-то момент он решил позвонить бывшей подруге. Трубку поднял новый сожитель женщины. Слово за слово, угрозы и вот соперники договорились о встрече. Все закончилось без происшествий, мужчины разошлись с миром.

Однако в тот же день осужденный вернулся к сопернику с ножом в руках. Снова скандал и оскорбления, бывший сожитель несколько раз ударил лезвием оппонента. Тот скончался от ранений. А злоумышленник выкинул окровавленный нож и сбежал. Вскоре правоохранители вычислили его местонахождение и задержали, сообщает Inkazan.