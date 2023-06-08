Генералы доложили Путину об обстановке на Запорожском направлении Фото: Минобороны РФ

8 июня 2023 года президент России Владимир Путин заслушал доклад об обстановке на Запорожском направлении, в зоне проведения специальной военной операции. Информацию главе государства предоставили начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, и командующий запорожской группировкой армии генерал-полковник Александр Романчук. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Вчера вечером верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя», - сообщил Романчук.

Как отметил генерал-полковник, ночью 8 июня ВСУ попытались перейти в наступление на Запорожском направлении, применив четыре механизированных батальона. Атака началась в 02:00 по московскому времени, и быстро была остановлена российскими войсками, так как ВСУ не удалось напасть внезапно. Первые серьёзные потери украинские войска понесли на минных заграждениях, после чего противнику нанесла поражение авиация ВС РФ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорваться на Запорожском направлении.