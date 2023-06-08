Reuters: генштаб ВСУ опроверг сообщения о начале контрнаступления

Reuters: генштаб Вооруженных сил Украины опроверг сообщения американских СМИ о начале контрнаступления Фото: Александр КОЦ

Агентство Reuters со ссылкой на Генштаб вооруженных сил Украины опровергло заявления американских СМИ о начале контрнаступления украинской армии.

“У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники”, — приводит Reuters слова представителя Генерального штаба ВСУ.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, общаясь с журналистами агентства Reuters, также заявил, что так называемое “контрнаступление” ВСУ ещё не началось, и все “увидят его”, когда оно начнется.

При этом 6 июня Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия три дня безуспешно пыталась его начать, и потеряла во время этих попыток до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Позже Шойгу сообщил, что ночью 8 июня на Запорожском направлении ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать оборону российской армии силами механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц военной техники.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что контрнаступление ВСУ приведет к окончательному разгрому оставшихся вооруженных сил в стране и у российской армии не останется никаких преград для продвижения по всей территории Украины.