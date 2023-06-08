ECA International опубликовала рейтинг самых дорогих городов мира в 2023 году Фото: Shutterstock

Компания ECA International, базирующаяся в Лондоне, составила ежегодный список самых дорогих городов мира для переезда. Первое место разделили между собой Нью-Йорк и Гонконг, хотя по ряду параметров американский город всё же вышел вперёд.

«Нью-Йорк обогнал Гонконг как самое дорогое место в мире для экспатриантов из-за более высоких темпов инфляции и роста цен на аренду по сравнению с другими городами США», - заявили в компании.

Москва заняла шестое место, а в целом в топ-10 вошли такие города как Сингапур, Токио, Женева, Лондон, Цюрих, Сан-Франциско, Тель-Авив и Сеул. При этом столица России уже занимала места в списке самых дорогих городов, но не добиралась до десятки. В 2022 году Москва заняла 18 место.

Наиболее резко выросла цена жизни в Стамбуле - за год город поднялся сразу на 95 позиций, и пока что держится на 108 месте.

Ранее KP.RU сообщил о рейтинге российских городов и областей, основанном на уровне благосостояния жителей.