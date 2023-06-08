Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 июня 2023 17:47

ECA International опубликовала рейтинг самых дорогих городов мира в 2023 году

Лидерами списка стали Гонконг и Нью-Йорк
Сергей КУДРИН
ECA International опубликовала рейтинг самых дорогих городов мира в 2023 году

ECA International опубликовала рейтинг самых дорогих городов мира в 2023 году

Фото: Shutterstock

Компания ECA International, базирующаяся в Лондоне, составила ежегодный список самых дорогих городов мира для переезда. Первое место разделили между собой Нью-Йорк и Гонконг, хотя по ряду параметров американский город всё же вышел вперёд.

«Нью-Йорк обогнал Гонконг как самое дорогое место в мире для экспатриантов из-за более высоких темпов инфляции и роста цен на аренду по сравнению с другими городами США», - заявили в компании.

Москва заняла шестое место, а в целом в топ-10 вошли такие города как Сингапур, Токио, Женева, Лондон, Цюрих, Сан-Франциско, Тель-Авив и Сеул. При этом столица России уже занимала места в списке самых дорогих городов, но не добиралась до десятки. В 2022 году Москва заняла 18 место.

Наиболее резко выросла цена жизни в Стамбуле - за год город поднялся сразу на 95 позиций, и пока что держится на 108 месте.

Ранее KP.RU сообщил о рейтинге российских городов и областей, основанном на уровне благосостояния жителей.