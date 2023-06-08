РБК: второй воздушный коридор на юг России будет открыт 12 июня 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России появится второй воздушный коридор на юг страны, который позволит значительно сократить время перелётов. Действовавший с августа 2022 года первый коридор обслуживал только 15 рейсов в час, а с появлением второго пропускная способность заметно вырастет. Об этом сообщило агентство РБК, со ссылкой на российские авиакомпании.

Новый воздушный коридор будет открыт с 12 июня 2023 года. По сообщениям источников агентства, пилоты российских авиакомпаний уже получили извещения, подробно описывающие грядущие изменения в воздушном пространстве на юге России.

Сообщается, что второй воздушный коридор позволит российским самолётам не делать крюк через Казахстан, возвращаясь в северные и восточные города страны. Это заметно сократит время в пути.

Ранее KP.RU сообщил о том, что начиная с 2 июня 2023 года возобновлены перелёты авиакомпании «Россия» из Красноярска в Минеральные воды.