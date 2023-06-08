Уголовное дело возбудили в Москве после гибели упавшего из окна 3-летнего ребёнка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), после того как на юге столицы России погиб 3-летний мальчик, выпавший из окна многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

По предварительным данным, 8 июня 2023 года был обнаружен 3-летний мальчик с травмами и переломами, характерными для падения с большой высоты. Ребёнок скончался на месте обнаружения. Было установлено, что он выпал из окна 7 этажа, с балкона ближайшего многоэтажного дома.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося, ведётся допрос всех очевидцев.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Ленинградской области из окна 9 этажа выпал двухгодовалый малыш, по недосмотру матери. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.