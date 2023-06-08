Политолог Романова: ЕС столкнулся с трудностями при согласовании 11 пакета санкций Фото: Shutterstock

Странам Евросоюза все сложнее договариваться о новых санкциях против России и на данный момент они еще не согласовали 11-й пакет санкций. Об этом рассказала «Ленте.ру» политолог Татьяна Романова.

— Каждый новый пакет вызывает все большие и большие сложности, причем эти сложности распределены неравномерно — что-то затрагивается больше, что-то затрагивается меньше. Тем не менее мы видим, что каждый пакет удается согласовать, — добавила Романова.

На портале RT рассказали, что послы стран ЕС не встрече 7 июня не смогли договориться о новых санкциях. При этом сообщается, что высшие представители ЕС не могут достигнуть политической договоренности.

Можно отметить, что несмотря на санкционное давление, Россия остается в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза. При этом в сравнении с 2021 годом, объем взаимной торговли увеличился на 2,3 процента. Об этом рассказали на портале Life.ru.