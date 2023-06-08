Белый дом: США и Великобритания намерены выдавить Россию с рынка атомной энергетики Фото: Shutterstock

США и Великобритания согласовали новое экономическое партнёрство, главной целью которого стало выдавливание России с мирового рынка атомной энергетики. Заявление, описывающее соглашение между двумя странами, опубликовали в пресс-службе Белого дома 8 июня 2023 года.

«Соединённое Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере с целью <...> противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики», - говорится в заявлении.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в МАГАТЭ высоко оценили степень производственной безопасности на Калининской АЭС.