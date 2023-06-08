Аналитик Самиев допустил, что рецессия в еврозоне может быть длительной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рецессия в еврозоне может стать довольно длительной, поскольку проблемы с доступностью и стоимостью энергоносителей никуда не денуться. Такое заявление сделал аналитик Павел Самиев в разговоре с «Лентой.ру».

— Считается, что, если два или больше квартала подряд идет экономический спад, это уже рецессия. Пока говорить о том, что в Европе она началась, преждевременно — спады в еврозоне в принципе и в отдельных крупных странах были и раньше, — добавил Самиев.

При этом Евростат объявил, что экономика Евросоюза вошла в рецессию после снижения ВВП в квартальном выражении. Эту информацию опубликовали на портале «360».

Экономист Ольга Беленькая считает, что техническая рецессия в еврозоне также связано и со снижением потребления домохозяйств, которое случилось на фоне высокой инфляции и роста стоимости кредитов. Также на это повлияло и уменьшение государственной поддержки от европейских стран.

Она добавила, что у всего бизнеса в Европе существенно выросли траты на фоне подорожания энергоресурсов, а вот господдержки стало значительно меньше. Эти ее слова опубликовали «Известия».