Аксёнов: сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает Фото: "КП" Архив

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя вероятность наступления войск Украины на полуостров, заявил о невозможности какой-либо сухопутной операции ВСУ в Крыму. Об этом глава республики заявил в эфире программы «Разговор о важном», на телеканале «Крым 24».

«Не хочется отвечать непечатным словом. Ничего им тут не светит. Могу сказать крымчанам гарантированно: никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Все, кто там что-то об этом говорит, будут гнить в тюрьме», - заявил Аксёнов.

По словам чиновника, российские войска проработали все возможные варианты обещанного наступления ВСУ на Крым, и как следует подготовились к его отражению. Единственное, что может угрожать жителям полуострова, это украинские беспилотники, но и с этой проблемой местные власти и армия активно борются.

Аксёнов также признал, что ВСУ действуют по указке США и НАТО, пользуясь их разведданными, которые позволяют достаточно точно отслеживать позиции российских войск. И даже так, указывает глава республики, у Киева ничего не получается.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Аксёнов предупредил о рисках потери урожая риса в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украине кранты при всех раскладах (подробнее)