Интернет-акцию признательности «Дань героям: Донбасс» увидят миллионы читателей «Комсомольской правды»

Акция «Дань героям: Донбасс» призвана увековечить память героев специальной военной операции, для которых подвиг стал посмертным. Цель проекта также и в том, чтобы напомнить россиянам имена тех, кто ежедневно рискует жизнью для обеспечения безопасности южных границ России и ликвидации угроз, исходящих от Украины, которая всеми силами рвется в НАТО.

«Комсомольская правда» ежедневно на страницах газеты, на сайте, в социальных сетях и на радио уделяет теме СВО самое пристальное внимание. Общая еженедельная аудитория медиагруппы достигает почти 56 миллионов человек. Благодаря этому имена наших воинов становятся известны миллионам наших соотечественников и читателям за рубежом.

Присоединяйтесь и Вы к интернет-акции признательности «Дань героям: Донбасс», чтобы гордиться подвигами, героизмом и мужеством солдат, офицеров вооружённых сил России, бойцов народной милиции ДНР и ЛНР.