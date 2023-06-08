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НовостиПолитика8 июня 2023 19:59

Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины 8 июня 2023 года

Тревогу забили после череды взрывов в Черкасской области
Сергей КУДРИН
Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины 8 июня 2023 года

Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины 8 июня 2023 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 8 июня 2023 года, в Умани Черкасской области Украины прогремел ряд взрывов. Сразу после этого в регионе включили воздушную тревогу, которая затем распространилась по всей территории страны. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

Напомним, Россия наносит массированные ракетные и дроновые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, военным базам, местам скопления бронетехники и складам боеприпасов ВСУ, начиная с 10 октября 2022 года, после совершённого украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 7 июня воздушная тревога также объявлялась по всей территории Украины.