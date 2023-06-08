Психолог Мурашова дала совет родителям, как избежать детской агрессии при расставании с гаджетом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие родители знают, как непросто порой забрать у ребенка гаджет. Начинаются слезы, скандалы, а порой и приступы агрессии у подрастающего поколения. Психолог, эксперт вебинаров для родителей онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Екатерина Мурашова советует выработать систему. Девайсы нужно забирать четко в одно и тоже время, тогда ребенок привыкнет к такому распорядку.

Расписание может быть любым, но когда будет определена частность, все сразу станет понятно. И даже семилетний школьник сможет осознать, что с ним поступают честно. Схема прозрачная и понятная.

А вот разрешать «продавливать» себя не стоит. Есть правила, которые стороны должны соблюдать.

- Наш ребенок в 7:45 в пятницу начинает ходить вокруг матери и говорить: мать, ну что ты «идиотничаешь», я ничего не делаю, ты ничего не делаешь, дай уже гаджет. А если мать даст гаджет, что будет? Ребенок будет считать эти 15 минут отвоеванными, - говорит психолог «Газете.Ru».

Спустя неделю это время будет вызывать конфликт: почему раньше было можно, а теперь нет.

Единственный способ избежать ситуации – строго следовать временным рамкам. Тогда конфликтов в семье не будет.

Стоит также помнить, что большой объем информации, который содержится в Сети, может стать губительным и травматичным для детей, потому что они не умеют критически ее осмысливать. Кроме того, частое использование гаджетов может привести к социальной изоляции ребенка, передает Москва 24.

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