Участник телешоу «Битва экстрасенсов» намеревался уехать на Украину и участвовать в боях на стороне ВСУ

Участник шоу "Битва экстрасенсов" задержан за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию, действующую на территории Украины. Фото: REUTERS

Силовики в Москве задержали нескольких человек, которые намеревались вступить в «Русский добровольческий корпус»*, который участвует в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что среди задержанных победитель 13-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов, настоящая фамилия которого Буриков. Задержано не менее четырех человек, у которых изъяли ножи, компьютеры и нацистскую символику, уточнил источник.

«Сотрудники СК при поддержке спецназа в четверг провели обыски по нескольким адресам в Москве и задержали Бурикова, а также как минимум еще троих человек по подозрению в том, что они готовились выехать на Украину для вступления в «Русский добровольческий корпус»*, который ведет боевые действия против РФ в составе ВСУ», — рассказал агентству собеседник.

По его словам, в ходе обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры, а также символику нацистской Германии.

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*«Русский добровольческий корпус» (структурное подразделение ГУР МО Украины) вместе с легионом «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) взял на себя ответственность за нападения на Брянскую и Белгородскую области.