Комитет Госдумы поддержал проект повышения призывного возраста до 21 года

Комитет российской Госдумы поддержал проект повышения призывного возраста. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Комитет российской Государственной думы по обороне поддержал законопроект о повышении призывного возраста и рекомендовал его к принятию в первом чтении. Об этом сказано в заключении комитета. Документ опубликован в думской электронной базе в четверг 8 июня.

Уточняется, что ко второму чтению законопроект может быть подкорректирован в соответствии с высказанными ранее российским правительством и правовым управлением ГД замечаниями.

Напомним, 21 декабря 2022 года на расширенной Коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу предложил призывать на срочную службу в армию и на флот в России парней не с 18 до 27 лет (как сейчас), а с 21 года до 30 лет. 13 марта 2023 года законопроект о повышении призывного возраста был внесен в Госдуму.

Главные вопросы про повышение призывного возраста в России с 2024 года разбираем здесь на KP.RU.

Ранее МВД предложило запретить россиянам управлять автомобилем за неявку в военкомат. Информация об ограничении на право управления авто поступит в ГАИ в течение суток после принятия соответствующего решения.

Тем временем украинские мужчины придумали новый способ избежать попадания в ряды ВСУ. Они подделывают свидетельства о смерти жен, чтобы избежать мобилизации.