Минздрав: общее число пострадавших от суррогатного сидра в России превысило сотню

Число пострадавших от суррогатного сидра в России превысило сотню, сообщили в Минздраве. Фото: ГУ МВД Ульяновской области.

Общее количество пострадавших от отравления суррогатным сидром, в составе которого находился метанол, перевалило за сотню человек. Об этом сообщила в четверг 8 июня пресс-служба российского Минздрава.

«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек», - сказано в размещенном в социальных сетях сообщении.

Пострадавшие находятся в больницах Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия. Четверо из их в крайне тяжелом состоянии, состояние 24 медики оценивают как тяжелое, 18 – как среднее, 22 – как легкое.

31 человек из тех, кто употреблял напиток «Мистер Сидр», скончались, напомнили в Минздраве.

Напомним, сначала стало известно о шестерых погибших от поддельного сидра жителях Ульяновской области. За день число пострадавших выросло до 39 человек, скончались 18 человек, смертельный напиток нашли в Самарской и Ульяновской областях, республике Удмуртия. Виновником массового отравления стала фирма «АНДИ» - производитель напитка, именуемого «Мистер Сидр».

Позже смертельный сидр нашли и в других регионах России.

Врач-нарколог Даниил Петров рассказал, что массовое отравление россиян алкогольным напитком компании «Мистер сидр» связано с содержанием в нем метилового спирта. Он считается очень сильным и опасным ядом.

Также сообщалось, что в смертельном сидре оказался метанол со склада МВД. Уволены высокопоставленные полицейские, дело продолжат расследовать.

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