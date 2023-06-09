Минкультуры: реставрация иконы «Троица» займет до года

Реставрация иконы "Троица" может занять до года, сообщили в Министерстве культуры РФ. Фото: Артем ГЕОДАКЯН, ТАСС.

Работа над реставрацией иконы Андрея Рублева «Троица» может занять около года. Так оценивает ситуацию Министерство культуры России.

«Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты», - сказала глава ведомства Ольга Любимова в интервью изданию «Известия».

По словам министра, план и сроки реставрации иконы будут обсуждены на научном совете Центра Грабаря. Глава Министерства культуры пообещала, что процесс реставрации святыни будет последовательно освещаться, так как в обществе существует «невероятное внимание» к этой теме. Для реставрированной иконы создадут новую капсулу, которая на более серьезном уровне обеспечит безопасность иконы.

«Это очень серьезное направление нашей деятельности, потому что работа с такого рода святыней в таком сложном состоянии беспрецедентна. Это для нас и вызов, и опыт на будущее», - резюмировала Любимова.

Напомним, икону «Святая Троица» Андрея Рублева установили в храме Христа Спасителя в капсулу в центре собора.

Решением президента Владимира Путина святыня возвращена Русской православной церкви. Патриарх Кирилл сообщил, что икону «Троица» оставят в храме Христа Спасителя на год.