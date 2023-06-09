Рогов сообщил о возобновлении боевых действий в Запорожской области

Рогов рассказал о возобновлении активных боевых действий в Запорожской области. Фото: Александр КОЦ

В Запорожской области возобновились активные боевые действия. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховым и Токмаком», - написал Рогов в Telegram-канале, отметив, что силы ВСУ несут серьезные потери, а российские военные «удерживают позиции в активной обороне».

Ранее командующий группировкой российских войск на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при попытке штурма российских позиций на его направлении ВСУ потеряли до 350 бойцов и свыше 30 танков, в том числе три танка «Leopard».

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за прошедшие сутки потеряла 945 бойцов и более ста единиц военной техники.

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