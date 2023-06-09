Что произошло в ночь на 9 июня

Российский вертолет отразил 18 выпущенных по нему ракет за один боевой вылет. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российский ударный вертолет Ка-52 установил рекорд, отразив за один вылет в зоне проведения специальной военной операции 18 зенитных ракет.

В Запорожской области возобновились активные боевые действия на участке между Ореховым и Токмаком. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российский военный рассказал об уничтожении украинской танковой колонны на запорожском направлении. Часть колонны была уничтожена, остальные танки ушли назад.

Байден заявил, что Запад сделал все возможное для подготовки ВСУ к контрнаступлению. Американский лидер пообещал Киеву содействие в укреплении вооруженных сил на долгосрочной основе.

Соединенные Штаты продолжат помогать Киеву в случае успеха контрнаступления ВСУ. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокоранговых чиновников администрации Вашингтона. Речь идет как о военной, так и об экономической помощи. Также в администрации ставят в зависимость от успеха украинского контрнаступления репутацию действующего президента США Джо Байдена.

Пентагон планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу 9 июня.

Участник телешоу «Битва экстрасенсов» намеревался уехать на Украину и участвовать в боях на стороне ВСУ.

Порядка 206 тысяч ресурсов с недостоверной информацией о специальной военной операции заблокировал Роскомнадзор. На заблокированных ресурсах также содержалась информация, дискредитирующая российскую армию, призывы к несанкционированным акциям и беспорядкам.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в пятницу 9 июня.

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед судом во вторник 13 июня. Суд будет рассматривать выдвинутые против него обвинения по факту ненадлежащего обращения с документами, имеющими гриф секретности.

Жертвой ограбления стал в Киеве атташе посольства Соединенных Штатов. Об этом пишет украинское издание «Вести». Сообщается, что инцидент произошел в парке имени Шевченко, где у дипломата украли кошелек и IPhone 12.

Минздрав сообщил, что общее число пострадавших от суррогатного сидра в России превысило сотню. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

Министерство окружающей среды Египта подтвердило, что растерзавшая россиянина в Хургаде акула поймана.