WP: Саудовская Аравия угрожала США ухудшением отношений из-за слов Байдена о нефти Фото: REUTERS

Саудовская Аравия осенью 2022 года угрожала США ухудшением отношений между странами из-за слов Джо Байдена о нефти. Об этом рассказали в издании The Washington Post.

— Наследный принц заявил, что «он больше не будет иметь дело с администрацией США», обещая серьезные экономические последствия для Вашингтона, — говорится в публикации.

Это стало следствием слов американского президента о «последствиях» Саудовской Аравии после решения о сокращении добычи нефти на фоне возросших цен осенью прошлого года.

При этом в статье не говорится о том, была ли данная угроза передана в Вашингтон официально или же ее перехватили, но авторы отмечают, что эти слова раскрывают не лучшие и весьма напряженные отношения между странами.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ решили снизить добычу нефти в 2024 году. Производителям не понравилось резкое подешевение нефти, а чтобы это исправить, страны-экспортеры намерены создать дефицит. Россия тоже участвовала в принятии этого решения, хоть и официально не входит в картель.