В МИД России не ждут улучшения отношений с Латвией после избрания Ринкевичса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После избрания на пост президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, отношения Москвы и Риги не ждет ничего хорошего. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

— Ничего хорошего не ждем. Ключевую роль в демонизации и провоцировании России играл Ринкевичс в качестве министра иностранных дел, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД предположили, что в новой должности он наверняка продолжит реализовывать именно эту политическую установку в отношении России.

Напомним, что парламент Латвии избрал Эдгарса Ринкевичса президентом страны 31 мая 2023 года. За его кандидатуру в третьем туре проголосовали 52 депутата, а по конституции Латвии, для победы необходимо набрать более 51 голоса.

Ранее KP.RU рассказывал о настоящем положении дел в Латвии. Рижский журналист заявил, что страна постепенно превратилась в помойку, а множество гостиниц, производств и другого бизнеса — банкроты.