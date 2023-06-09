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НовостиЭкономика9 июня 2023 5:40

Пушилин заявил, что для «Азовстали» найден стратегический инвестор

На территории завода будет организован технопарк, уточнил врио главы ДНР
Екатерина КОСОБОКОВА
Пушилин заявил, что для «Азовстали» найден стратегический инвестор

Пушилин заявил, что для «Азовстали» найден стратегический инвестор

Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что для завода «Азовсталь» в Мариуполе найден стратегический инвестор, на территории предприятия будет организован технопарк.

«С вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется», - цитирует Пушилина РИА Новости.

Врио главы ДНР также напомнил, что завод был главным загрязнителем Мариуполя, так как строился без учета экологических норм. В связи с этим, структура предприятия будет изменена, там будет организован технопарк.

«После того, как "Азовсталь" перестала работать, в Азовском море, вот мы уже и в прошлом году, и в этом году фиксируем наличие рыбы, и в том числе уже видели там и черную икру. Это тоже определенные сигналы в правильном направлении», — пояснил Пушилин.

В начале спецоперации на заводе «Азовсталь» прятались украинские боевики. Ранее Пушилин заявлял, что на месте предприятия предлагается сделать технопарк или парковую зону.

В декабре прошлого года сайт KP.RU рассказывал, как идет восстановление Мариуполя.