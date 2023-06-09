Пушилин заявил, что для «Азовстали» найден стратегический инвестор Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что для завода «Азовсталь» в Мариуполе найден стратегический инвестор, на территории предприятия будет организован технопарк.

«С вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется», - цитирует Пушилина РИА Новости.

Врио главы ДНР также напомнил, что завод был главным загрязнителем Мариуполя, так как строился без учета экологических норм. В связи с этим, структура предприятия будет изменена, там будет организован технопарк.

«После того, как "Азовсталь" перестала работать, в Азовском море, вот мы уже и в прошлом году, и в этом году фиксируем наличие рыбы, и в том числе уже видели там и черную икру. Это тоже определенные сигналы в правильном направлении», — пояснил Пушилин.

В начале спецоперации на заводе «Азовсталь» прятались украинские боевики. Ранее Пушилин заявлял, что на месте предприятия предлагается сделать технопарк или парковую зону.

В декабре прошлого года сайт KP.RU рассказывал, как идет восстановление Мариуполя.