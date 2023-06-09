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НовостиВ мире9 июня 2023 5:56

Моррис: попытки Зеленского удержать власть приведут к тысячам смертей

Он заявил, что подрыв Каховской ГЭС — очередная попытка Киева зацепиться за власть
Роман ПОЛОСИКОВ
Моррис: попытки Зеленского удержать власть приведут к тысячам смертей

Моррис: попытки Зеленского удержать власть приведут к тысячам смертей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский пытается удержать власть всеми возможными способами, а подрыв Каховской ГЭС стал очередным из них. Это может привести к тысячам смертей невинных людей. Такое заявление сделал американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.

— Мы наблюдаем последние попытки режима Зеленского удержать власть. Вам судить: вот что произошло за одну ночь — силы Украины и НАТО частично разрушили плотину гидроэлектростанции, они могли разрушить ее полностью, но это не имеет значения, — заявил Моррис.

Он также предположил, что тысячи мирных людей в близлежащих населенных пунктах могут погибнуть, но многие люди по-прежнему «недооценивают силу воды». Моррис добавил, что не считает возможным остановить такое наводнение искусственным сооружением невозможно.

Ранее KP.RU рассказывал о фактах, которые говорят о причастности Киева к подрыву Каховской ГЭС. Уже даже западные страны не имеют привычной позиции в этом вопросе, а Белый дом нетипично «нейтрально» высказывается по поводу происшествия.