ВВС Британии заявили о перехвате российских самолетов рядом со Швецией Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании проинформировали о том, что королевские истребители, а также истребители Швеции перехватили разведывательный самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-20 в сопровождении истребителя Су-27.

«Истребители Typhoon королевских ВВС и истребители Gripen ВВС Швеции были подняты в воздух для перехвата самолетов ВКС РФ Ил-20 и Су-27, летевших вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции», - сказано в заявлении ВВС Британии.

В то же время в сообщении отмечается, что российские самолеты не вторгались в воздушное пространство Швеции, экипажи РФ совершали полеты в профессиональной манере.

Ранее польская пограничная служба заявила о том, что российский истребитель Су-35 над акваторией Черного моря, якобы, совершил опасные маневры вблизи самолета Turbolet L-410 Польши, проводившего операцию Frontex под командованием Румынии.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что самолеты ВВС Великобритании перебазируются в гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны на фоне напряженности отношений с Россией. Согласно новой концепции Agile Combat Employment, истребители Eurofighter Typhoon и F-35 будут разделены на малые группы, которые разместятся в различных гражданских аэропортах.