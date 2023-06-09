Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя для россиян будет четырехдневной Фото: pixabay.com

Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной, так как 12 июня будет отмечаться День России. Таким образом, россияне будут работать четыре дня. Об этом проинформировали в Роструде.

«В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня», - сказано в сообщении ведомства.

В Роструде также напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад.

«Если оклад не установлен, например, работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение», - отметили в ведомстве.

Размер вознаграждения устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, уточнили в Роструде.

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