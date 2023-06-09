Магомедсалам Магомедов: Тюменская область – в числе лидеров в стране в сфере национальной политики

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Семинар-совещание, посвященный исполнению Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года в Уральском федеральном округе, провели в Тюмени полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

В совещании также приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернаторы, главы городов, представители общественных организаций и силовых структур.

ПРОТИВНИК СДЕЛАЛ СТАВКУ НА РАСКОЛ ОБЩЕСТВА

Основными темами стали укрепление единства многонационального народа России в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету, противодействие фальсификации истории России, защита российских духовно-нравственных ценностей.

Вопросы реализации государственной национальной политики, по словам Магомедсалам Магомедова, относятся к наиболее важным. В Стратегии государственной национальной политики зафиксирована основная цель – укрепление единства многонационального народа России на основе сохранения и развития этнокультурной самобытности. Сегодня эта работа становится одним из основных приоритетов государства.

«Наши противники делают ставку на раскол российского общества по национальному и религиозному признакам. Главный ответ на такие риски – укрепление российской гражданской идентичности», – акцентировал полпред.

«Сегодня мы работаем в новых условиях, когда международные отношения характеризуются высокой степенью турбулентности. В отношении нашей страны развернута гибридная война. При этом вектор агрессивного внешнего информационного воздействия направлен как раз в сферу межнациональных и межрелигиозных отношений. Все это требует от нас слаженной и системной деятельности для обеспечения единства российской нации», – обратился к участникам семинара-совещания Игорь Баринов.

«ЗДЕСЬ НЕТ ПОВОДОВ ДЛЯ КОНФЛИКТОВ»

В Тюменской области в мире и согласии проживают представители более 150 национальностей, отметил в своем докладе глава региона Александр Моор.

«Основой стабильности являются устойчивое социально-экономическое положение региона, поддержка и укрепление органами власти межнационального и межконфессионального мира и согласия, активная реализация государственной национальной политики и исторически сложившаяся культура дружеских отношений между людьми разных национальностей», – подчеркнул губернатор.

Правительство Тюменской области продолжит активную работу по поддержанию стабильности в межнациональных и межрелигиозных отношениях, используя собственный богатый опыт и позитивные практики других регионов Уральского федерального округа, отметил Александр Моор.

«Уральский федеральный округ не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Тюменская область входит в число лидеров – у нее одни из лучших показателей в стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности», – заявил Магомедсалам Магомедов.