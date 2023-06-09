Губернатор Гусев сообщил о падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже Фото: народная милиция ЛНР

По предварительным данным в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник, а в результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

— Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле, — заявил глава региона.

Пострадавшим в результате происшествия оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники экстренных служб работают над установлением причин произошедшего.

Ранее стало известно, что в Калужской области спецслужбы обнаружили третий беспилотник. Он упал в лесу и не нанес никаких повреждений инфраструктуре. Все три беспилотника обнаружили в лесу, а позже их взорвали в безопасном месте при содействии специалистов.

Также в Таганроге на пустырь вдалеке от жилых домов упал беспилотник. На место также незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб региона.

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