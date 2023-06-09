Эксперт Карпентер: из-за антироссийских санкций рубль стал сильнее Фото: Shutterstock

Санкции США, которые были введены против России после начала конфликта на Украине, вопреки ожиданиям позволили укрепить рубль. К такому выводу пришел научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер в интервью для издания 19FortyFive.

— Главной целью администрации Белого дома было подорвать курс российского рубля. Через несколько недель после начала спецоперации Джо Байден лично хвастался, что уничтожил рубль. Сегодня это утверждение кажется пустым, — заявил специалист.

Карпентер также подчеркнул, что все действия Соединенных Штатов подрывают доверие к Вашингтону на мировой арене, а решение американской администрации об аресте российских активов грозит США катастрофическими долгосрочными последствиями.

Ранее американский военный эксперт Дэниел Дэвис заявил, что ситуация в конфликте на Украине складывается в пользу России. Он напомнил, что ВСУ потерпели уже три крупных поражения.