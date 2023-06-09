Фото с места падения БПЛА в Воронеже появились в соцсетях Фото: REUTERS

В социальных сетях опубликованы фото здания, которое было повреждено в результате падения беспилотника на улице Белинского в Воронеже.

На снимке видно, что дрон повредил фасад жилого дома, в одном из балконов выбиты стекла.

Беспилотник повредил фасад жилого дома. Фото: соцсети

В одном из балконов выбиты стекла. Фото: соцсети

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о падении БПЛА в столице региона на улице Белинского. Он уточнил, что в результате происшествия пострадали два человека.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники экстренных служб работают на месте инцидента, причины случившегося устанавливаются.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения дронов. Министерство обороны заявило, что таким образом киевский режим предпринял попытку теракта. По данным ведомства, все восемь беспилотников были сбиты.

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